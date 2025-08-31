バイエルン・ミュンヘン加入が決定的と報じられていたチェルシーFWニコラス・ジャクソン。チェルシーはFWリアム・デラップ、FWジョアン・ペドロらを今夏新たに獲得し、このセネガル代表FWをローンで移籍させようとしていた。しかし、プレミアリーグ第3節フラム戦でデラップがハムストリングを痛め離脱。これによりジャクソンのローン移籍は撤回することになるとドイツ『sky』などが報じた。しかし本人は納得がいっていないようだ。