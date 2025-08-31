若きスペイン代表は去就が注目されている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーは22歳のスペイン代表MFフェルミン・ロペス獲得のためバルセロナに4000万ユーロの正式オファーを提出したという。バルセロナの下部組織出身であるF・ロペスは2023年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、デビューシーズンからラ・リーガ14試合に先発出場して8ゴールと大活躍。その後も主力として活躍しており、昨