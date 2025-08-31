大相撲の夏巡業が３１日、埼玉・春日部市総合体育館で行われ、２６日間の全日程が終了した。横綱大の里（２５＝二所ノ関）は横綱として迎えた初の巡業で、綱締実演や土俵入りを披露してきた。この日は相撲を取らなかったものの、ぶつかり稽古で幕下以下の力士に胸を出した。「（巡業は）長かった。（出身地の石川県など）ゆかりのあるところで巡業ができたのは良かった。しっかり稽古もできたと思う」と納得の表情を見せた。