船橋競馬場は31日、前日に起こった照明設備不良は電力会社側の瞬時電圧低下が要因だったと発表した。施設内設備の安全が確認されたことにより、きょう31日の船橋競馬5日目は予定通り開催された。同競馬場は前日30日の9R競走中、ゴール前で走路照明が一瞬消灯。レースには影響なしと判断され9Rは成立したが、その後の調査で原因が判明せず開催を打ち切っていた。