絵本「赤い日じいちゃんの見た戦争」（汐文社提供）広島県呉市出身の絵本作家長田真作さん（35）が戦後80年となった今夏、祖父から聞いた呉空襲の体験を基にした絵本「赤い日じいちゃんの見た戦争」を出版した。長編96ページの作品には、人が亡くなる凄惨な場面もごまかさずに描き「戦争を直視する体験をしてほしい」との思いがこもる。海軍の拠点・呉軍港があって、戦時中は米軍の襲撃を繰り返し受けた呉市。島根県五十猛