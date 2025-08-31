通算12アンダーで優勝し、トロフィーを手に笑顔の鈴木愛＝北海道CCニトリ・レディース最終日（31日・北海道CC＝6955ヤード、パー73）13位から出た鈴木愛が5バーディー、ボギーなしの68と伸ばして逆転し、今季初、ツアー通算21勝目を挙げた。賞金1800万円を獲得した。大出瑞月と金沢志奈が1打差の2位。前回覇者の桑木志帆や神谷そら、永井花奈、阿部未悠、上野菜々子がさらに1打差の4位となった。単独首位から出た後藤未有は76