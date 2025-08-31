◇イチロー選抜 KOBE CHIBEN 8-0高校野球女子選抜 (31日、バンテリンドーム ナゴヤ)イチロー選抜 KOBE CHIBENの4番を務め、決勝の3ランを放った松井秀喜氏が試合後、バッティングを振り返りました。松井氏は4番・センターで出場すると、3回裏、2アウト1、2塁で迎えた第2打席に初球のストレートをとらえ、ライトスタンド中段へ飛び込む豪快な3ランを放ちました。その一発について松井氏は「ドラゴンズファンの皆様には申し訳ないん