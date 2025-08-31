元ＡＫＢ４８で３歳の女の子のママ、板野友美（３４）が３１日、インスタグラムを更新。ビーチでの写真を公開した。「夏女はわたしだ」「＃ノーマルカメラ＃マリンスポーツ終わり」と海の家と思われる場所で自撮りしたり、メイク直し中の写真をアップ。下のビキニが透ける白いレースのミニ丈キャミソールやデニムを合わせたコーデや、真ん中が開いたキャミソールなど夏らしい装いは最強。ファンからは「ぎゃぁともちん美し