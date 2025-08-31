8月31日、新潟競馬場で行われた新潟記念（G3・芝2000m）で、レース直前の返し馬で上位人気馬のクイーンズウォーク（牝4・栗東・中内田充正）が思わぬトラブルで姿を消した。【新潟記念】シランケドの大外一気が炸裂！…エネルジコは2着本馬場入場時に転倒単勝3番人気に推されていた同馬は、本馬場入場の際にバランスを崩して転倒。騎乗していた川田将雅騎手を振り落とした後、内ラチ沿いを突進して接触する場面もあった。その