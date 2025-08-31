秋篠宮家の次女・佳子さまは8月31日、高校生の手話コンテストに出席し、手話で「皆様一人一人が、これまで積み重ねてきた努力の成果を存分に発揮できるよう、応援しています」とエールを送られました。「高校生手話スピーチコンテスト」は、佳子さまの勤務先の全日本ろうあ連盟などが主催しています。毎年出席している佳子さまは、「誰もが安心して暮らせる社会」「誰もがより幅広い選択肢を持てる社会」などを願う強い思いを手話