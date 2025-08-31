漫画家やくみつる氏（66）が31日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）にVTR出演。今年の新語・流行語大賞の候補について語った。2002年からユーキャン新語・流行語大賞の選考委員も務めるやく氏は、2025年の年間大賞の話題に言及。上半期に注目した言葉について「田久保（真紀）伊東市長さんがね、卒業証書を“チラ見せ”がどうの、って。“チラ見せ”って言葉を、わりに若い衆が使っているようにも聞いたんですよ」