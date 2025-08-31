明日9月1日から明後日2日にかけて、北海道では道北や道南を中心に激しい雨が降り、局地的に100ミリを超える大雨となるおそれがあります。8月の降水量が史上最も多くなっている地域もあり、いつも以上に大雨に伴う災害が起こりやすくなっているため、土砂災害などに十分な注意が必要です。雨のピークは明日1日の午後土砂災害などに注意明日1日から2日にかけて、北海道付近を前線や低気圧が通過する見込みです。前線や低気圧に向か