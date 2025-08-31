2025年10月14日(火)、シンピュルテから待望のホリデー限定コフレが発売されます。今年は「心を灯す香りの贈りもの」をテーマに、フレグランスやディフューザー、ヘアケア、お香など心に残るギフトが揃いました。香りがもたらす癒しや特別感は、大切な人へのプレゼントはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。数量限定での登場なので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね。 睡眠空間を整える