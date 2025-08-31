◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節清水―鹿島（３１日・アイスタ）鹿島は敵地３連戦の最終戦として、清水に乗り込み第２８節を戦う。２７日に行われた天皇杯準々決勝町田戦（０●３）で完敗してから中３日。“正念場”を迎えた鹿島が、仕切り直しの一戦で勝利を目指す。ＦＷレオセアラが先発に復帰し、登録の関係で天皇杯欠場のＭＦエウベルが満を持してスタメン出場。ボランチは三竿健斗、知念慶のコンビとなり、小池龍太は