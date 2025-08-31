◇エキシビションマッチKOBE CHIBEN8―0高校野球女子選抜 （2025年8月31日バンテリンD）マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いるアマ野球チーム「KOBECHIBEN」と高校野球女子選抜のエキシビションマッチが名古屋市のバンテリンドームで行われ、KOBECHIBENが8―0で快勝。イチロー氏は「1番・投手」で先発し、111球を投げてわずか1安打、14三振を奪う快投で完封勝利を挙げた。先発