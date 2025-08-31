スペイン１部レアル・マドリードのブラジル代表ＦＷロドリゴが、残留するとスペイン紙「マルカ」が報じた。チーム内の序列低下などに不満から移籍も視野に入れていたとされるロドリゴ。イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・シティー、リバプール、アーセナルなどの加入が取りざたされたが、最終的には２０２８年夏まで契約を残すチームでプレーし続けることを決意した模様だ。その一方で、同紙は「シャビ・アロン