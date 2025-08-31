日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）でチャリティーマラソンに挑戦しているSUPEREIGHTの横山裕（44）は31日、午後4時時点で82キロ地点を通過。募金額は、4億円を突破した。走行距離105キロの完走を目指す中、日も傾き始めた16時頃、腕を懸命に振りながら走る横山の姿が中継で映し出された。スタッフの「1、2、1、2」という掛け声に合わせるように、リズムよく進む様子が確認できた
