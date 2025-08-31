◇男子ゴルフツアーSansan・KBCオーガスタ最終日（2025年8月31日福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）4位から出た小斉平優和（27＝フリー）が6バーディー、1ボギーの67で回り、悲願の初優勝を飾った。昨年大会では香妻陣一朗とのプレーオフに持ち込んだが、2ホール目にOB3発を叩き、初優勝を逃した。前日には「リベンジしたくてたまりません。このコースで優勝するイメージが開幕前からあった」と話していた通りのリベ