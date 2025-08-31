◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ最終日（３１日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）プロ１０年目の２７歳・小斉平優和（フリー）が初優勝を飾った。１打差４位で出て６バーディー、１ボギーの６７で回り、通算１８アンダー。逆転で優勝賞金２０００万円を獲得した。首位と１打差４位で出た小斉平は１、２番と連続バーディー。雷雲接近による１時間２７分の中断から再開後、１３番から３