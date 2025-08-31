◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（３１日・神宮）【広島】１（右）中村奨、２（三）羽月、３（遊）小園、４（一）モンテロ、５（捕）坂倉、６（二）菊池、７（左）末包、８（中）大盛、９（投）常広【ヤクルト】１（左）浜田、２（遊）長岡、３（右）太田、４（三）村上、５（一）オスナ、６（二）北村恵、７（捕）古賀、８（中）岩田、９（投）下川