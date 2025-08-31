日本野球機構（NPB）から31日に公示が発表され、阪神の畠世周投手（31）が出場選手登録された。畠は春季キャンプ途中から、右中指のコンディション不良で離脱していた。リハビリ期間を経て、14日のウエスタン・リーグの中日戦（SGL）で実戦復帰。1回を無失点に抑えていた。代わりに高橋遥人投手（29）が出場選手登録を抹消。先発した30日の巨人戦（甲子園）では、5回8安打2失点の粘投で今季3勝目を手にしていた。