８月30日に開催されたプレミアリーグ第３節で、フルアムが同じロンドン勢で、今夏のクラブ・ワールドカップを制したチェルシーと敵地で対戦。45＋９分にジョアン・ペドロ、56分にPKでエンソ・フェルナンデスにゴールを奪われ、０−２で世界王者に屈した。試合の流れを大きく左右したのが、21分の判定だ。速攻からジョシュア・キングが裏に抜け出し、見事にゴールネットを揺らした。しかし、オン・フィールド・レビューの末に、