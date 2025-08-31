◆パ・リーグ西武―オリックス（３１日・ベルーナドーム）【オリックス】１（中）広岡、２（三）宗、３（指）西川、４（左）中川、５（二）西野、６（一）頓宮、７（右）杉本、８（捕）若月、９（遊）紅林、▽（投）＝エスピノーザ【西武】１（三）平沼、２（二）山村、３（右）外崎、４（一）ネビン、５（左）渡部聖、６（捕）古賀悠、７（指）セデーニョ、８（中）長谷川、９（遊）滝沢、▽（投）＝隅田