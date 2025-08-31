EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が、日本テレビ系『24時間テレビ47』（8月31日、9月1日）内の企画「岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション」に出演。岩田が青山哲士氏とコラボして制作したアート2作品が、計850万円で落札された。【写真】昨年も…生放送でスプーンアートに挑戦していた岩田剛典同企画では、自らも絵を描くことが好きという岩田がライブアート×オークションに挑戦。同局『誰も知らない明石家さんま