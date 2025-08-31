明治安田J2リーグ、モンテディオ山形は30日ホームでサガン鳥栖と対戦。前半20分、ディサロのクロスに土居が反応し先制点を奪います。その2分後には中村からのパスを受けた氣田がペナルティエリア手前からシュートを決め２点目。その３分後には岡本もゴールを決めて3対0と鳥栖を引き離します。 しかし、前半終了間際、鳥栖に1点を返されると、後半34分にもゴールを許し1点差に詰め寄られます。その