ブンデスリーガは30日に第2節を行い、DF菅原由勢が所属するブレーメンは昨季王者レバークーゼンと3-3のドローとなった。26日にサウサンプトンからの期限付き移籍が決まった菅原は、さっそく新天地でデビューを飾った。移籍発表からわずか4日後の先発起用で、菅原はフル出場した。右SBとして攻守両面に関与し、クロスやフィードでチャンスを演出するなど積極的な姿勢を示した。地元紙「Weser Kurier」では5点満点方式の採点で