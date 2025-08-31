MAN WITH A MISSIONが今年1月にリリースした15周年新曲「REACHING FOR THE SKY」が、B.LEAGUE 1部所属のサンロッカーズ渋谷の2025-26シーズン公式応援ソングに決定した。MAN WITH A MISSIONは渋谷eggmanで初ステージを踏んで以降、今年でバンド結成15周年。また、サンロッカーズ渋谷は、今シーズンでクラブ創設90周年を迎える日本最古とされるプロバスケットボールクラブで、2026年7月からのホームアリーナ変更にあたり、10年間ホ