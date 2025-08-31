Photo: aica こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。テレワーク中のイヤホンで周囲の音が聞こえず、インターホンや着信音に気づけなかった──。そんな経験、誰にでも一度はあるはず。今回使ってみたのは、「聞こえにくい」をサポートするために開発された骨伝導イヤホン「KIKOEBONE」。補聴器の代わりとして注目されている商品ではありますが、とは