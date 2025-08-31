朗読劇「言葉のラビリンス《迷宮》」のチラシ脳卒中や交通事故で脳が損傷を受け、読み書きや発語が困難になる「失語症」をテーマにしたオリジナルの朗読劇「言葉のラビリンス《迷宮》」が9月7日、東京都内で上演される。演じるのは、言葉とともに生きがいを取り戻そうとする当事者たち。プロの俳優も加わり“見えない障害”とも言われる失語症への理解が広がることを願う。脚本、演出の石原由理さんは海外作品の戯曲翻訳家とし