香川県小豆島町の山の中で見頃を迎えている、「サギソウ」。花びらは約２から3センチ草丈は約15から25センチのラン科の多年草です。 白い花びらがシラサギの羽ばたきを思わせる独特の形をしています。かつては、日本各地の湿地や草原に咲いていたものの、環境の変化などにより少なくなり、環境省から準絶滅危惧種に指定されています。サギソウの見頃は、9月上旬ごろまでだということです。