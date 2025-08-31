FC大阪は31日、双方合意のもとで大嶽直人監督(56)との契約を解除したことを発表した。後任は藪田光教ヘッドコーチ(49)が暫定的に指揮を執るという。大嶽監督は2024シーズンからFC大阪を指揮。チームはJ3リーグ25試合を終えて4位。8月はリーグ再開後の3試合で2敗1分の未勝利が続いていた。クラブ公式サイトを通じ、大嶽監督は「リーグ戦再開後、勝利できず大きな責任を感じております」とコメントしている。「選手・スタッフ