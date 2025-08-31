[故障者情報]FC琉球は31日、MF佐藤祐太(30)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、佐藤は19日のトレーニングで負傷。診断の結果、右ハムストリングス腱膜損傷と判明した。全治までの加療期間は、選手により前後するため非公表となっている。