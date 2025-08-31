タレントのマツコ・デラックス（52）が31日に放送されたTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。ゲストの小田切ヒロ（43）のメーク技術を絶賛した。小田切はSNS総フォロワー数300万人越えの人気ヘアメークアップアーティスト。マツコは「小田切さんは下積み長いからだろうけど、うまいよ」と評し、「いま、雰囲気でメークしてるメークさんいっぱいいる。全然うまくない。ブスにする女とかいるわよ」とバッサリ。