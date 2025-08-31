国内で初めてとなるアルコール依存症の患者向けの治療補助アプリが9月1日から提供されます。【映像】国内初 アルコール依存症の治療補助アプリこのアプリは、アルコール依存症の患者が飲んだ酒の種類や量、体調などを入力すると、減らすべき量や具体的な対策などが表示されます。入力されたデータは医師に共有され、診察に活用されます。「アルコール使用障害に対する正しい疾患認知をいただき、理解を高めることによって、早