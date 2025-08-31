友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はアルバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞個別指導の塾でバイトを始めた主人公。入ったばかりの主人公に、教育担当として先輩がついて業務を教えてくれることになりました。しかし、先輩のほうが主人公よりもミスをすることが多く、しまいには自分