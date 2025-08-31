◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク(31日、ZOZOマリン)俳優の鈴木福さんが、ZOZOマリンで行われているロッテ対ソフトバンク戦のファーストピッチに登場。ノーバウンドの見事なストライク投球を披露しました。パワプロくんが運転するリリーフカーに乗って登場すると、緊張した面持ちでマウンドにあがった鈴木さん。大きく振りかぶると、キャッチャーをつとめるパワプロくんのミットにノーバウンドで投げ込みました。この球速