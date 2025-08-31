ドジャースの山本由伸投手は8月31日（日本時間9月1日）、本拠地ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックス戦に登板する。前回は6回4安打6奪三振2失点の粘投でチームの連敗を止めたエースが12勝目を挙げられるか。 ■先発ローテを守り続ける右腕 山本はドジャース2年目の今季、ここまで25試合に登板し11勝8敗で防御率2.90の成績。139回2／3を投げて157奪三振を記録するなど怪我人が続出し