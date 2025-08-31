11四球を与えた巨人投手陣に厳しい表情が目立った阿部慎之助監督(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext巨人は8月30日の阪神戦（甲子園）に2-3で競り負けた。登板した5投手が、3つの申告敬遠を含む11四球を与え、試合のリズムを悪くし、攻撃陣も10安打で2得点に終わった。【動画】粘りのM9 2025年8月30日 【阪神 vs 巨人】 佐藤義則の眼試合時間3時間54分。熱戦とも言えそうだが、名伯楽は異を唱えた。現役時代は阪急、オリックスで活躍