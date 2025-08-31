再びチームに戻ってきたドリスがチームに貢献している（C）産経新聞社セ・リーグ首位の阪神は8月30日の巨人戦（甲子園）に3ー2と勝利。優勝マジックを「9」とし、2位巨人に今季最大タイの15ゲーム差をつけた。先発左腕の高橋遥人が5回8安打2失点と粘投する中、打線も援護。【動画】主砲、佐藤輝明が井上の低めの変化球をしっかり捉えて適時打を放つ1−1で迎えた3回一死一、三塁の場面では主砲、佐藤輝明の適時打で2−1と勝ち