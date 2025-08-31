レッズ戦での大谷は100マイルを超えるスピードボールとともに、緩いカーブも多投した(C)Getty Images去る8月27日のレッズ戦で今季11度目の先発マウンドに立った大谷翔平（ドジャース）は、5回（87球）、被安打2、1失点、9奪三振の内容で749日ぶりの勝利を手にした。【動画】投球分析家も絶賛のカーブ！大谷翔平が三振を奪うシーン敵将のテリー・フランコーナが「素晴らしいの一言に尽きる。フィールド上だけじゃない。彼の存在