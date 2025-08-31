俳優の鈴木福が8月31日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われたKONAMIの冠試合「パワフルプロ野球2024-2025 パワフルデー」にスペシャルゲストとして登場し、ファーストピッチを行った。【画像】鈴木福演じる西野のモチーフキャラクター・パワプロくんABCテレビによるドラマ「パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー」で主演を務めることを記念して、ファーストピッチに登板。鈴木は「リリーフカーに乗