人生のパフォーマンスを高めるには何をすればいいか。医師の和田秀樹さんは「男性も女性もテストステロンが増えることによって、筋力や判断力、記憶力、意欲、好奇心、挑戦する心、冒険心が向上する。テストステロンや成長ホルモンの分泌と幸せホルモンの1つであるドーパミンの分泌も促す筋トレは意識してプラスするといい。私が毎朝起きたら行っているおすすめの筋トレのやり方を教えよう」という――。※本稿は、和田秀樹『60歳