アーセナルに所属するポルトガル人MFファビオ・ヴィエイラの獲得に、複数クラブが関心を示しているようだ。30日、ドイツメディア『スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク記者が報じた。現在25歳のF・ヴィエイラはポルトの下部組織出身で、2022年夏に最大4000万ユーロ（約68億円）の移籍金でアーセナルに加入した。しかし、“ガナーズ”では定位置確保には至らず、2024−25シーズンは期限付き移籍でポルトに復帰した。古巣