かつて中島翔哉、権田修一、金崎夢生、中村航輔ら日本人選手がプレーしてきたポルトガルのポルティモネンセ。日本とつながりが深いクラブと知られ、今季も日本企業「株式会社セレモニー」が胸スポンサーになっている。そのポルティモネンセは、30日に行われたポルトガル2部リーグのベンフィカB戦に2-1で勝利したのだが、意外なヒーローが話題になっている。ポルティモネンセは前半43分にGKが一発退場。さらに、交代投入された37歳