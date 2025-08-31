◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2025年8月31日ZOZOマリン）俳優の鈴木福（21）がサプライズでファーストピッチセレモニーを行った。鈴木は背番号「29」のユニホーム姿で、パワプロくんが運転するリリーフカーに乗って登場。左腕から打者・山本のインコースへ球速105キロの見事なストライク投球を披露した。鈴木は「リリーフカーに乗っての登場は、憧れのシチュエーションだったのでとても嬉しかったです！ただリリー