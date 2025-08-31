リクルートは、旅行予約サイト「じゃらんnet」で「じゃらんスペシャルウィーク」を、9月1日午前10時から19日まで開催する。限定の半額プランのほか、5％以上が割引となるセールプラン、最大20％が割引となるクーポンなどにより、最大25％以上割引となる。じゃらんの宿泊施設で使える最大10,000円クーポン、スペシャルウィークのプランに使える最大10,000円クーポンなども配布している。8月27日午前10時から31日までにエントリーの