「ロッテ−ソフトバンク」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）俳優の鈴木福（２１）がファーストピッチセレモニーを行った。リリーフカーに乗って背番号「２９」のユニホーム姿で登場。大きく振りかぶって左腕から打者を務めた山本の内角に力強い直球を投げ込んだ。球速１０５キロを計測した。福は「リリーフカーに乗っての登場は、憧れのシチュエーションだったのでとても嬉しかったです！ただリリーフカーに乗った瞬間は