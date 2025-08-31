「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）２番人気のシランケド（牝５歳、栗東・牧浦）が今年の中山牝馬Ｓに続く重賞２勝目を飾った。直線は大外に持ち出すと、坂井の力強いアクションに応えて末脚を伸ばし、最後は馬場の中央を伸びた１番人気のエネルジコとの競り合いを半馬身差で制した。３着はさらに半馬身差で７番人気の７歳馬ディープモンスターが入った。１分５８秒０（良）。殊勲の坂井は「調教に乗せてもらって、すごくポ