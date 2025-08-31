◆ＪＥＲＡ セ・リーグ【出場選手登録】▽阪神畠世周投手▽ＤｅＮＡ藤浪晋太郎投手▽ＤｅＮＡ度会隆輝外野手▽中日松葉貴大投手【出場選手登録抹消】▽阪神高橋遥人投手▽ＤｅＮＡ石上泰輝内野手▽広島高橋昂也投手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽西武松本航投手▽西武デービス内野手