８月３１日の札幌１１Ｒ・日高Ｓ（３歳上３勝クラス、芝１５００メートル＝１３頭立て）は、３番人気のリラボニート（牝４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父スクリーンヒーロー）が、直線で抜け出して２連勝でオープン入りを決めた。勝ち時計は１分２９秒５（稍重）。スタートを決めて、流れに乗って好位へ。勝負どころの３、４コーナーで外から進出すると、直線ではしっかりと脚を伸ばして２着のウインレイアー（横山和生騎手）に１